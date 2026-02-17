ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 17-02-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 17-02-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೊಸ ಯೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಸತ್ಪಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು. ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಶುಭಪ್ರದವಾದ ದಿನ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರಾಗಬಹುದು. ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಃಸ್ಥಾಪಗಳುಂಟಾಗಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇರಬಹುದು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಳಿರಬಹುದು. ನಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೊಸ ಒತ್ತಡಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿದೆ. ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಬಹುದು. ಹಿರಿಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.