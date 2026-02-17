ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 17-02-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 17-02-2026 ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನಃಸ್ಥಾಪಗಳುಂಟಾಗಬಹುದು. ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ನೀಡಿದ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಇಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಲಿದೆ. ವ್ಯವಸಾಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಅಪವಾಧಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ.