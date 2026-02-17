ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 17-02-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 17-02-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ, ಸೋದರರೊಟ್ಟಿಗೂ ಮನಸ್ಥಾಪ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿವಹಿಸಿ. ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಹ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಅನಧಿಕೃತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಗು ತೂರಿಸಬೇಡಿ. ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮವೇ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲ ನೀಡಲಿದೆ. ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಲಾಭವಾದರೂ ಸಹ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಹಣಕಾಸಿನ ನಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ವ್ಯವಸಾಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಫಲಪ್ರದವಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಕುಲದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.