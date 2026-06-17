/ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 17-06-2026

Published: Jun 17, 2026, 10:45 AM|Updated: Jun 17, 2026, 10:45 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 17-06-2026
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಭೂ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಆಗಬಹುದು. ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಥಾಪ ಬರಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವಿರಲಿ. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಂದ ದ್ರೋಹವಾಗಲಿದೆ. ವಾಹನ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಧನಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಚೋರ ಭೀತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಧನಹಾನಿ ಸಂಭವವಿದೆ. ಕುಟುಂಬದವರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ನಾರಾಯಣನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಲಿದೆ.