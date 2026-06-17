Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 17-06-2026

Written ByYashaswini V
Published: Jun 17, 2026, 10:45 AM|Updated: Jun 17, 2026, 10:45 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 17-06-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಭೂ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಆಗಬಹುದು. ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಥಾಪ ಬರಬಹುದು. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವಿರಲಿ. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಂದ ದ್ರೋಹವಾಗಲಿದೆ. ವಾಹನ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಧನಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಚೋರ ಭೀತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಧನಹಾನಿ ಸಂಭವವಿದೆ. ಕುಟುಂಬದವರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ನಾರಾಯಣನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಲಿದೆ.

Recommended Videos

ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 17-06-2026
02:26
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 17-06-2026
02:00
ದೇವಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಖಡ್ಗ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಸಿಎಂ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್‌
05:31
RSS ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಯ ರಚನೆ ವಿವರ
05:40
ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಖಾಕಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಬೈಕ್‌ ಕಳ್ಳರು
00:46
ಲಂಚ ನೀಡುವಾಗ ಲೋಕಾ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ತಂದೆ ಮಗ
01:13
ಮಂಡ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಭಕ್ತರ ಸುಲಿಗೆ: ಆರತಿ ಉಕ್ಕಡದ ಅಹಲ್ಯಾ ದೇವಿ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ
04:36
ಆದಾಯ ಮೀರಿದ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆ: ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ
03:36
ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 16-06-2026
02:16
ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 16-06-2026
02:15
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 16-06-2026
02:26
ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ದಳಪತಿ ಹವಾ! ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗ್ತಾರ ವಿಜಯ್‌-ಸಂಗೀತಾ?
06:23

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ₹1500ಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನದಲ್ಲಿ AC, Non-AC ರೂಮ್
Tirupati Karnataka Bhavan11 min ago
2
Mandya News37 min ago
3
Agriculture land scam1 hr ago
4
Karnataka News1 hr ago
5
RSS Registration Controversy1 hr ago