/ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 17-06-2026

Published: Jun 17, 2026, 10:40 AM|Updated: Jun 17, 2026, 10:40 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 17-06-2026
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ನಿಮ್ಮ ದುರ್ಬಲ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಲಾಭಪ್ರದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಂಚಿತರಾಗುವಿರಿ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಅಪವಾಧಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹರಸಿ ಬರಬಹುದು. ನೀವು ಮಾಡದೇ ಇರುವ ತಪ್ಪು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಬಹುದು. ಬಲಿಷ್ಠರು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಸುಯೋಗ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಗುರುವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಕುಲದೇವರ, ಕುಲಗುರುಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಸುಯೋಗ. ಮಕ್ಕಳ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ತಾಯಿ ದುರ್ಗೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ.