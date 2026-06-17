/ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 17-06-2026

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Written ByYashaswini V
Published: Jun 17, 2026, 10:40 AM|Updated: Jun 17, 2026, 10:40 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 17-06-2026 ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ನಿಮ್ಮ ದುರ್ಬಲ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಲಾಭಪ್ರದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಂಚಿತರಾಗುವಿರಿ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಅಪವಾಧಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹರಸಿ ಬರಬಹುದು. ನೀವು ಮಾಡದೇ ಇರುವ ತಪ್ಪು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಬಹುದು. ಬಲಿಷ್ಠರು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದು. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಸುಯೋಗ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಗುರುವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಲಿದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಕುಲದೇವರ, ಕುಲಗುರುಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಸುಯೋಗ. ಮಕ್ಕಳ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ತಾಯಿ ದುರ್ಗೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ.

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