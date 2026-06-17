/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 17-06-2026

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Written ByYashaswini V
Published: Jun 17, 2026, 10:50 AM|Updated: Jun 17, 2026, 10:50 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 17-06-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಗೃಹ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸುಯೋಗ, ತಾಯಿಯ ಸಹಕಾರ, ಬಂಧುಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಬಂಧುಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಥಾಪ ಬರಬಹುದು. ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಬಹುದು. ರೋಗಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿಂದಲೂ ಮೋಸ ಹೋಗಬಹುದು. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಹಗಳಾಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸುಖಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಲಿದೆ.

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