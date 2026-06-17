/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 17-06-2026

Published: Jun 17, 2026, 10:50 AM|Updated: Jun 17, 2026, 10:50 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 17-06-2026
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಗೃಹ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸುಯೋಗ, ತಾಯಿಯ ಸಹಕಾರ, ಬಂಧುಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಬಂಧುಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಥಾಪ ಬರಬಹುದು. ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಬಹುದು. ರೋಗಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿಂದಲೂ ಮೋಸ ಹೋಗಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಹಗಳಾಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸುಖಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಲಿದೆ.