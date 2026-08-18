/18 ಆಗಸ್ಟ್ 2026: ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

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Written ByYashaswini V
Published: Aug 18, 2026, 11:30 AM|Updated: Aug 18, 2026, 11:30 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೇ ಉತ್ತಮ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ನೀವು ಮಾಡಿರುವ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ದಿನ. ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಇಂದು ತಲೆಗೆ ಏಟು ಬೀಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಡಕುಗಳುಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಸಿಗದೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ನೀವು ಇಂದು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ನೇರವಾಗಿ ಶನಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ
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