/18 ಆಗಸ್ಟ್ 2026: ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2026
ಮೇಷ ರಾಶಿ:
ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೇ ಉತ್ತಮ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ:
ನೀವು ಮಾಡಿರುವ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ದಿನ. ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ತಲೆಗೆ ಏಟು ಬೀಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಡಕುಗಳುಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ:
ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಸಿಗದೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ:
ನೀವು ಇಂದು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:
ನೇರವಾಗಿ ಶನಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ