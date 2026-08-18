/18 ಆಗಸ್ಟ್ 2026: ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2026
ತುಲಾ ರಾಶಿ:
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದರೂ ಆಲಸ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಶನಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದು, ಸೂರ್ಯನ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ತರಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ:
ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನೀವು ತಡಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಒಳಿತು.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರದಿರಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಖರ್ಚು ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ:
ನಿಮಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಆರಾಧನೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ:
ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಮಯ. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ:
ನೀವು ಇಂದು ತೈಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರುವುದು