/18 ಆಗಸ್ಟ್ 2026: ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

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Written ByYashaswini V
Published: Aug 18, 2026, 11:45 AM|Updated: Aug 18, 2026, 11:45 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ‌ 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದರೂ ಆಲಸ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಶನಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದು, ಸೂರ್ಯನ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ತರಲಿದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನೀವು ತಡಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಒಳಿತು. ಧನು ರಾಶಿ: ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಇರದಿರಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಖರ್ಚು ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಮಕರ ರಾಶಿ: ನಿಮಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಆರಾಧನೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಮಯ. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮೀನ ರಾಶಿ: ನೀವು ಇಂದು ತೈಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರುವುದು
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