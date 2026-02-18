ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 18-02-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 18-02-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವಿರಲಿ. ಇಲ್ಲವೇ, ಗೌರವಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ತಂದೆಯೊಡನೆ ಸಹಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾಗಿಯೂ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತೆರಾಗಿರಿ. ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲಗಳು ಇರಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡಭರಿತ ದಿನ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅಪಮಾನಗಳಾಗಬಹುದು. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಚಿಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು.