ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 18-02-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 18-02-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಇಂದು ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. ಸೇವಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳುಂಟಾಗಬಹುದು. ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವಾತ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಲರ್ಜಿಗಳಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಘಾಸಿ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಪಂಚಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾಕೂಟ ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಶತ್ರುಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿರಸಗಳುಂಟಾಗಬಹುದು. ತೆರಿಗೆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.