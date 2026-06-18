/ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 18-06-2026

Published: Jun 18, 2026, 12:20 PM|Updated: Jun 18, 2026, 12:20 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 18-06-2026
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಸೈಟ್ ಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾಮಿಕರಿಂದ ತೊಂದರೆಗಳುಂಟಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಇರಬಹುದು. ತಾಯಿಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಳವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ಥಾಪ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅಲರ್ಜಿ ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು.