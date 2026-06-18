Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 18-06-2026

Written ByYashaswini V
Published: Jun 18, 2026, 12:20 PM|Updated: Jun 18, 2026, 12:20 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 18-06-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಸೈಟ್‌ ಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾಮಿಕರಿಂದ ತೊಂದರೆಗಳುಂಟಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಇರಬಹುದು. ತಾಯಿಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಳವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ಥಾಪ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅಲರ್ಜಿ ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು.

Recommended Videos

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 18-06-2026
01:49
ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 18-06-2026
02:23
ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 18-06-2026
01:48
'ಬಾಸ್‌' ಸಿನಿಮಾ ವಿರುದ್ಧ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ದರ್ಶನ್‌ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ!
05:42
ಕಾಡುಗೋಡಿ ವೆನಿಲ್ಲಾ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ; ಪೊಲೀಸರಿಂದ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ
09:53
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ 5ನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ರಣತಂತ್ರ: ಬಿಡದಿಯ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಶಾಸಕರ ಸಭೆ
02:58
ತಾಯಿ ಬದಲು ಮಗಳಿಗೆ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎಡವಟ್ಟು: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅತ್ತಿಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ
04:48
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಬೇಕರಿ, ಕಾಂಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಗಳು ಬಂದ್‌
02:54
ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ
01:21
ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 17-06-2026
02:01
ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 17-06-2026
02:26
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 17-06-2026
02:00

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಸಕ್ಕರೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಖಾಕಿ ಭರ್ಜರಿ ಬೇಟೆ : 111 ಕೆಜಿ ಗಾಂಜಾ ಜಪ್ತಿ
Ganja Seize17 min ago
2
tumkur News37 min ago
3
Roopika wedding1 hr ago
4
Haliyala rowdy1 hr ago
5
Mysuru power cut1 hr ago