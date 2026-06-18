/ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 18-06-2026

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Written ByYashaswini V
Published: Jun 18, 2026, 12:25 PM|Updated: Jun 18, 2026, 12:25 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 18-06-2026 ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರರ ದರ್ಶನದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ದೋಷಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಗುರುವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ. ಗುರುವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಲಿದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ದಾಯಾದಿಗಳಿಂದ, ಮಿತ್ರರಿಂದ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.

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