/ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 18-06-2026

Published: Jun 18, 2026, 12:25 PM|Updated: Jun 18, 2026, 12:25 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 18-06-2026
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರರ ದರ್ಶನದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಪಡೆಯುವಿರಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ದೋಷಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಗುರುವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ. ಗುರುವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ದಾಯಾದಿಗಳಿಂದ, ಮಿತ್ರರಿಂದ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.