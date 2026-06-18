/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 18-06-2026

Published: Jun 18, 2026, 12:15 PM|Updated: Jun 18, 2026, 12:15 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 18-06-2026
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಫಲವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಹಕಾರ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಿಂತು ಹೋದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಲಿವೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನವಹಿಸಿ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬದವರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸಾಲಬಾಧೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿದೆ. ಕಾನೂನು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಲಿದೆ. ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಹಿರಿಯರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸುಯೋಗ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪುಸ್ತಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.