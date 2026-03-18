ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 18-03-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 18-03-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾದರೂ ಸಹ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಶುಭ ದಿನ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ವೈಮಸ್ಯ ಬರಬಹುದು. ಒಂದೆರಡು ವಾರಗಳ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಸುಸಯಮ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಸನ್ಮಿತ್ರರಿಂದ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯುವ ಸಮಯ.