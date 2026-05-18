/ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 18-05-2026

Published: May 18, 2026, 10:45 AM IST|Updated: May 18, 2026, 10:45 AM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 18-05-2026
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸುದಿನ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಭೂ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಹಕಾರ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ನೀವು ಇಡುವಂತಹ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಪುಣ್ಯತಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.