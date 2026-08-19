/19 ಆಗಸ್ಟ್ 2026: ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2026
ಮೇಷ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾದ ದಿನ. ಸುಖಾಧಿಪತಿ ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ:
ಅದೃಷ್ಟ ಕೈಗೂಡುತ್ತಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅಹಂಕಾರವೂ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಖಂಡಿತ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ:
ಶನಿ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಂಡುಬರಲಿವೆ. ತಂದೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ:
ನೀವಿಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ:
ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿ ರವಿ ಬುಧನೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆನೆ ಬಲ ಬಂದಂತಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:
ನೀವು ಬೇರೆಯವರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತಲೆ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಒಳಿತು. ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.