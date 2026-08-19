/19 ಆಗಸ್ಟ್ 2026: ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

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Written ByYashaswini V
Published: Aug 19, 2026, 03:35 PM|Updated: Aug 19, 2026, 03:35 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ‌ 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ತುಲಾ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಹಠದ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಸ್ನೇಹ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ನಿಗಾವಹಿಸಿ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ. ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ. ಅಧಿಕ ಖರ್ಚಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ. ಧನು ರಾಶಿ: ಏನಾದರೂ ಹೊಸತನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ಇಂದಿನ ದಿನ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ನೀವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿ. ಮಕರ ರಾಶಿ: ಸಹವಾಸ ದೋಷಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಮದ್ಯಪಾನದ ಚಟ ಇದ್ದರೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಆದಷ್ಟು ಸಜ್ಜನರ ಜೊತೆ ಇರುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿ: ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಶನಿ ಇದ್ದು, ಶುಕ್ರ ನೀಚ
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