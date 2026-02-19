ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 19-02-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 19-02-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ, ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒತ್ತಡಭರಿತವಾದ ದಿನ. ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾವಹಿಸಿ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಇಂದು ವಿವಾದಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾವಹಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ನಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಂಧುಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಲಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ರಹಸ್ಯ ಶತ್ರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲ.