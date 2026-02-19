ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 19-02-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 19-02-2026 ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಡ್ತಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಚಿಂತೆ ಕಾಡಬಹುದು. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ದೈಹಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಚೋರ ಭೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸಲು ಸುಸಂದರ್ಭ. ಅವರನ್ನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಕಾಣುವಿರಿ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆಪ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಸಮಾಗಮನವಾಗಲಿದೆ. ವಿನಾಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪವಾಧಗಳು ಬರಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.