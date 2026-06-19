/ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 19-06-2026

Published: Jun 19, 2026, 12:55 PM|Updated: Jun 19, 2026, 12:55 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 19-06-2026
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾಗೃತೆ ವಹಿಸಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಒಳಿತಾಗಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಕುಟುಂಬದವರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಕುಲದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಒಳಿತಾಗಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸ್ನೇಹಿತರೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿರಸಗಳಾಗಬಹುದು. ವೃತಾ ಅಪವಾಧ ಬರಬಹುದು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಗುರು ಗಣಪತಿ ದರ್ಶನದಿಂದ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಲಿದೆ.