/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 19-06-2026

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Written ByYashaswini V
Published: Jun 19, 2026, 12:45 PM|Updated: Jun 19, 2026, 12:45 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 19-06-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಚಿರಾಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನದಿಂದ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಲಿದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಭದಿನ. ಆತ್ಮೀಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಗಮವಾಗಲಿದೆ. ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದರ್ಶನದಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟರಮಣನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ದಂಪತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಮನಸ್ಯಬರಬಹುದು.

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