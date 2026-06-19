/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 19-06-2026

Published: Jun 19, 2026, 12:45 PM|Updated: Jun 19, 2026, 12:45 PM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 19-06-2026
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಚಿರಾಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನದಿಂದ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಭದಿನ. ಆತ್ಮೀಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಗಮವಾಗಲಿದೆ. ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದರ್ಶನದಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟರಮಣನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ದಂಪತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಮನಸ್ಯಬರಬಹುದು.