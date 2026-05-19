/ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 19-05-2026

Published: May 19, 2026, 12:55 PM IST|Updated: May 19, 2026, 12:55 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 19-05-2026
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ. ಗಣಪತಿಯ ದರ್ಶನ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ, ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಹಿತಕರವಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನದಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವ ದಿನ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಆಂಜನೇಯನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ.