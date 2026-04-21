ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 21-04-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 21-04-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಬಂಧುಗಳ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ತಾಯಿಯ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಧನಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡವೂ ಇರಲಿದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಶುಭಕರವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ವೃದ್ಧಿ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯ ಇರಲಿದೆ. ಮಿತ್ರರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಃಸ್ಥಾಪ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಅನಗತ್ಯವಾದ ಖರ್ಚುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಒತ್ತಡ ಕಾಡಬಹುದು. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ದೂರದ ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.