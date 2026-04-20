ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 20-04-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 20-04-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರುಗಳಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಲಹಗಳಾಗಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆವಹಿಸಿ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ವಾಹನ, ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಗೂ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ.