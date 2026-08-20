/20 ಆಗಸ್ಟ್ 2026: ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

Published: Aug 20, 2026, 11:10 AM|Updated: Aug 20, 2026, 11:10 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2026
ಮೇಷ ರಾಶಿ:
ಇಂದಿನ ದಿನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಸಂಗಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರಲಿ.ಅವರಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ:
ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಹಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ:
ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವಾಗಿ ನೀವಂದುಕೊಂಡಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ:
ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಳವಾಗಿರಿ. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆ, ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಒಳಿತು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ:
ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ. ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:
ನಿಮಗಿಂದು ಭದ್ರವಾದ ನೆಲೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.