/20 ಆಗಸ್ಟ್ 2026: ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2026
ತುಲಾ ರಾಶಿ:
ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಆದರೆ, ಜಂಟಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದು ಒಳಿತು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ:
ನಿಮ್ಮ ಮನೋ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವ ದಿನ. ಹಿರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಒಳಿತಾಗಲಿದೆ. ಇಂದು ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಇರಬಹುದು. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ:
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ದಿನ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ:
ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಭಾವಾನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬೆಲೆ ಕೊಡಿ.