/20 ಆಗಸ್ಟ್ 2026: ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?

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Written ByYashaswini V
Published: Aug 20, 2026, 10:55 AM|Updated: Aug 20, 2026, 10:55 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ‌ 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಆದರೆ, ಜಂಟಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದು ಒಳಿತು. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಮನೋ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವ ದಿನ. ಹಿರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಒಳಿತಾಗಲಿದೆ. ಇಂದು ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. ಧನು ರಾಶಿ: ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಇರಬಹುದು. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ. ಮಕರ ರಾಶಿ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ದಿನ. ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಭಾವಾನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬೆಲೆ ಕೊಡಿ.
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