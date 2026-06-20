/ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 20-06-2026

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Written ByYashaswini V
Published: Jun 20, 2026, 09:55 AM|Updated: Jun 20, 2026, 09:55 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 20-06-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಂಗಳವಾಗಲಿದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಷೇರು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಜೂಜು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ತಂದೆ-ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ವೈಮನಸ್ಯ ಬರಬಹುದು. ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.

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