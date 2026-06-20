/ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 20-06-2026

Published: Jun 20, 2026, 10:00 AM|Updated: Jun 20, 2026, 10:00 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 20-06-2026
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ತರ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೀಣರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ವಿವೇಕಯುಕ್ತವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಲಿದೆ. ಗುರುಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಲಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಇರಬಹುದು. ಮನರಂಜನಾ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಭಾಷಾ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಆಂಜನೇಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.