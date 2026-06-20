/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 20-06-2026

Published: Jun 20, 2026, 09:50 AM|Updated: Jun 20, 2026, 09:50 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 20-06-2026
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಧನ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ತಂದೆಯ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಹುದು. ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಹಿರಿಯರ, ಬಂಧುಗಳ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಅವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರಲಿದೆ.