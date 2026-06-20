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Written ByYashaswini V
Published: Jun 20, 2026, 09:50 AM|Updated: Jun 20, 2026, 09:50 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 20-06-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಧನ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ತಂದೆಯ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಹುದು. ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಹಿರಿಯರ, ಬಂಧುಗಳ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಅವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರಲಿದೆ.

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ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 20-06-2026
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