/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 20-05-2026

Published: May 20, 2026, 02:40 PM IST|Updated: May 20, 2026, 02:40 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 20-05-2026
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸಂಕುಚಿತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ರಾಜಸನ್ಮಾನ, ಕೀರ್ತಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ವಸ್ತ್ರ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ. ಗಣಪತಿ ದರ್ಶನದಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದವರಿಂದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಜಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.