/ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 21-05-2026

Published: May 21, 2026, 11:10 AM IST|Updated: May 21, 2026, 11:10 AM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 21-05-2026
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಬಂಧುಗಳು ಇಂದು ನಿಮಗೆ ನೆರವು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಸಮಯ. ಕುಟುಂದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮನೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಅನಗತ್ಯವಾದ ಖರ್ಚು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ತಾಯಿಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಾಧಾನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ.