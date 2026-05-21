/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 21-05-2026

Published: May 21, 2026, 11:00 AM IST|Updated: May 21, 2026, 11:00 AM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 21-05-2026
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ತಾಯಿಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಷೇರು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಗುರುವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಸನ್ಮಂಗಳವಾಗಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯತೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಸಹೋದರರ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕುಲ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳಾಗಬಹುದು ಎಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸಿ.