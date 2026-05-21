Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 21-05-2026

ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 21-05-2026

Written ByYashaswini VUpdated byYashaswini V
Published: May 21, 2026, 11:00 AM IST|Updated: May 21, 2026, 11:00 AM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 21-05-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ತಾಯಿಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಷೇರು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಗುರುವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಸನ್ಮಂಗಳವಾಗಲಿದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ. ಸಹೋದರರ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕುಲ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳಾಗಬಹುದು ಎಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸಿ.

Recommended Videos

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 21-05-2026
02:11

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 21-05-2026

ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 21-05-2026
02:15

ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 21-05-2026

ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 21-05-2026
01:36

ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 21-05-2026

ತುರಹಳ್ಳಿ ಅರಣ್ಯದಂಚಿನ ಸೈಟ್‌ದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್:‌ ಬಫರ್‌ ವಲಯದ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಿ
06:49

ತುರಹಳ್ಳಿ ಅರಣ್ಯದಂಚಿನ ಸೈಟ್‌ದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್:‌ ಬಫರ್‌ ವಲಯದ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಿ

ಹುಡುಗಿಗಾಗಿ ಹೈಟೆನ್ಷನ್‌ ಕಂಬ ಹತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ: ಕೊನೆಗೂ ಭಗ್ನಪ್ರೇಮಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ತಂಡ
02:17

ಹುಡುಗಿಗಾಗಿ ಹೈಟೆನ್ಷನ್‌ ಕಂಬ ಹತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ: ಕೊನೆಗೂ ಭಗ್ನಪ್ರೇಮಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ತಂಡ

8 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು
03:04

8 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು

ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಫ್‌ಗೆ ದಳಪತಿಗಳ ವಿರೋಧ
02:37

ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಫ್‌ಗೆ ದಳಪತಿಗಳ ವಿರೋಧ

ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 20-05-2026
02:06

ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 20-05-2026

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 20-05-2026
02:06

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 20-05-2026

ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 20-05-2026
02:29

ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 20-05-2026

ಮಾರ್ತಾಂಡ ಆನೆ ಕೊಂದ ಕಂಜನ್ ಆನೆಗೆ ದಸರಾದಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ನಿಷೇಧ
01:55

ಮಾರ್ತಾಂಡ ಆನೆ ಕೊಂದ ಕಂಜನ್ ಆನೆಗೆ ದಸರಾದಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ನಿಷೇಧ

ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
01:55

ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಮತ್ತೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ! ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಂದಿನ ದರ?

ಮತ್ತೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ! ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಂದಿನ ದರ?

Gold rate today2 min ago
2

ಟೈಪ್‌ರೈಟರ್‌ಗಳಿಂದ ಟೆಲಿಪ್ರಾಂಪ್ಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ..! ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಶತಮಾನ ಕಥೆ..!

Essel Group 100 years2 min ago
3

ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಆದ ಅನುಭವ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ : ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕೊಟ್ಟ ನಟ ಜೈ

Actor Jai17 min ago
4

ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಯಾಂಟ್ - ತೆಂಕಾಸಿ - ಸೆಂಗೋಟ್ಟೈ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು

Bengaluru Train38 min ago
5

ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಹೊಡೆದಾಟ.. ಕೀಪರ್ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಮಿಸ್ಟರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್.

Varun Chakravarthy40 min ago