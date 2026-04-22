ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 22-04-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 22-04-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಮಿತ್ರರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಇದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ತಂದೆ-ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯೆ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಶಾರೀರಿಕ ಆಲಸ್ಯ, ಜಾಡ್ಯತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸೋದರರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಂತಃಕಲಹಗಳು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಶಾರೀರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿರಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.