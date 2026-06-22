/ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 22-06-2026

Published: Jun 22, 2026, 11:05 AM|Updated: Jun 22, 2026, 11:05 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 22-06-2026
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಕಾರ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಿರಿಯರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಫಲ ಕಾಣುವಿರಿ. ಉತ್ತಮ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಉನ್ನತ ಪದವಿಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಿರಲಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಧರ್ಮಪ್ರಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದಾದ ಅವಕಾಶ. ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಇರಬಹುದು.