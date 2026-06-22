Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 22-06-2026

Written ByYashaswini V
Published: Jun 22, 2026, 11:05 AM|Updated: Jun 22, 2026, 11:05 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 22-06-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಕಾರ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಿರಿಯರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಫಲ ಕಾಣುವಿರಿ. ಉತ್ತಮ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗಲಿದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಉನ್ನತ ಪದವಿಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಿರಲಿದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಧರ್ಮಪ್ರಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದಾದ ಅವಕಾಶ. ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಇರಬಹುದು.

Recommended Videos

ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಿನ ನಿಜವಾದ ಹೀರೋ ಯಾರು?
05:01
ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಮತಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ
05:32
ಸಮಂತಾಗೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ
05:11
ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ ಜೊತೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌
04:55
ಅಂದು ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಇಂದು ನಟ ಧನುಷ್‌
05:00
ಸಿನಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್‌ ಬಾಬು! ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಆ ಜರ್ನಿ?
04:29
ನಟಿ ಕಲ್ಪನಾ ನಿಧನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್‌ ಬಾಬು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
03:56
ಚೊಚ್ಚಲ ಸಿನಿಮಾ ʼನಾಗಕನ್ಯೆʼ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್‌ ಬಾಬು ಮಾತು
04:03
ದಿಗ್ಗಜ ನಟರೊಂದಿಗೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್‌ ಒಡನಾಟ ಹೇಗಿತ್ತು?
03:24
ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ
01:06
12ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ: ವಿವಿಧ ಯೋಗ ಭಂಗಿಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ್‌ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ
01:22
'ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ ನಿಶಾ
02:41

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ತುಂಗಭದ್ರಾ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ: ಆಂಧ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ ಸಿಎಂಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನ
Tungabhadra Dam1 hr ago
2
ration card news1 hr ago
3
Bengaluru AQI status improvement1 hr ago
4
KSRTC2 hrs ago
5
Keywords - karnataka news live2 hrs ago