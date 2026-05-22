/ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 22-05-2026

Published: May 22, 2026, 12:10 PM IST|Updated: May 22, 2026, 12:10 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 22-05-2026
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋದಾಯಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಿರಿ. ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಶುಭಪ್ರದವಾದ ದಿನ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿದೆ. ಹಠಾತ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲೂ ಶುಭ ಫಲಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಧನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸಹ ಸನ್ಮಂಗಳವಾಗಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಂಗಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವರು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ಸನ್ಮಾನ ಸಿಗಲಿದೆ.