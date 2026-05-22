/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 22-05-2026

Published: May 22, 2026, 12:15 PM IST|Updated: May 22, 2026, 12:15 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 22-05-2026
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಿರಿ. ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗುವಿರಿ. ಶಾಂಭಶಿವನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಹಿರಿಯರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಲಾಭಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವಿರಲಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು.