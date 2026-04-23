ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 23-04-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 23-04-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಂಗಳವಾಗಲಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದ್ದು ಯತ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಭೂ-ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಂದ ಅನುಕೂಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಸುಯೋಗ ಇರಲಿದೆ. ಮನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಯೋಗವೂ ಇದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಭೂ-ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದಾದಿಯಾಗಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಮಾನಸಿಕವಾದ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಒತ್ತಡ ದೂರವಾಗಲಿದೆ. ಇಂದು ದುರ್ಲಭವಾದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಫಲತೆ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ.