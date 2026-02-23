ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 23-02-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 23-02-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಇಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧುಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ತಾಯಿಯ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕೆಲಸ-ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿರಲಿದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಬಹುದು. ಧನಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಡಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ತಾಯಿಯ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರಲಿದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಒತ್ತಡವಿರಲಿದೆ. ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.