ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 23-02-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 23-02-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಶುಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವಾಹನ, ಭೂಮಿ ಕ್ರಯ-ವಿಕ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಸಂಭವವಿರುವುದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಂದೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ, ಸೋದರರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾಗಲಿದೆ. ವಕೀಲರು, ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಒತ್ತಡಭರಿತವಾದ ದಿನ. ಇಂದು ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.