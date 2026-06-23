/ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 23-06-2026

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Written ByYashaswini V
Published: Jun 23, 2026, 11:25 AM|Updated: Jun 23, 2026, 11:25 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 23-06-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವ್ಯವಹಾರಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇರಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ, ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಜಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ದುಂ ದುರ್ಗಾಯೇ ನಮಃ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭೀತಿ ಕಾಡಬಹುದು.

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