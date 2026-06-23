/ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 23-06-2026

Published: Jun 23, 2026, 11:35 AM|Updated: Jun 23, 2026, 11:35 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 23-06-2026
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಗಾದೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಕಠಿಣ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇರಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮೂಡಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚು, ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮೂಢಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಇರಬಹುದು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹನ ದರ್ಶನ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಲಿದೆ.