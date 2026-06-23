Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 23-06-2026

Written ByYashaswini V
Published: Jun 23, 2026, 11:35 AM|Updated: Jun 23, 2026, 11:35 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 23-06-2026 ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಗಾದೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಕಠಿಣ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇರಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮೂಡಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚು, ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮೂಢಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಇರಬಹುದು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹನ ದರ್ಶನ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಲಿದೆ.

Recommended Videos

ಹೋರಾಟ,ಚೀರಾಟ,ಹಾರಾಟಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅಧರ್ಮ
03:57
ಧರ್ಮದ ಮೂಲಾರ್ಥವೇನು..?
03:52
ಆನೇಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಲಾರಿ ಕದ್ದ ಕಳ್ಳರು
03:12
ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಷತ್‌ ಅಡ್ಡಮತದಾನ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ
02:11
ರಾಲ್ಪ್ ರಾನ್ಗ್ನಿಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ತಯಾರಿ
02:37
ಕಾರು ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತ ಮೂವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ
00:37
KSRTC-BMTC ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಮನವಿ
03:33
ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಸತೀಶ್‌ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ
03:38
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 22-06-2026
01:57
ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 22-06-2026
02:11
ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 22-06-2026
01:34
ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಿನ ನಿಜವಾದ ಹೀರೋ ಯಾರು?
05:01

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
EPS-95: 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಖಚಿತ ಪಿಂಚಣಿ.. ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿಯಿರಿ
EPS-95 Pension Rules1 hr ago
2
Monsoon Karnataka1 hr ago
3
Tabu1 hr ago
4
Cauvery Water Management Authority2 hrs ago
5
Kannada News Live2 hrs ago