/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 23-06-2026

Published: Jun 23, 2026, 11:30 AM|Updated: Jun 23, 2026, 11:30 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 23-06-2026
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ದೇವತಾ ದರ್ಶನದಿಂದ ಶುಭಮಂಗಳವಾಗಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೀಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇರಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಆಪ್ತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಲಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸಾಲ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಲಿದೆ. ತಾಯಿಯ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇಂದು ಅಮ್ಮನವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಮಂಗಳಮಯವಾಗಲಿದೆ.