/ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 23-05-2026

Published: May 23, 2026, 12:50 PM IST|Updated: May 23, 2026, 12:50 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 23-05-2026
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಇಂದು ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಮೂಲ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಯೋಗವಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಶಾರೀರಿಕವಾದ ರೋಗಾದಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನವಹಿಸಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡಿವಾಣವಿರಲಿ. ಮಿತ್ರರ ಸಮಾಗಮವಾಗಲಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪರಿಚಯವಾಗಲಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಸಮಯ.