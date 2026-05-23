/ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 23-05-2026

Published: May 23, 2026, 01:00 PM IST|Updated: May 23, 2026, 01:00 PM IST
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 23-05-2026
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸುಖಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೋದರ ಮಾವನಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಗುರುಗಳ, ಕುಲದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಶುಭ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾನುಕೂಲವಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವಿದ್ದರೆ ಒಳಿತು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಮಿತ್ರರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಷೇರು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಮನೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪರಸ್ಪರರ ಅನುಕೂಲ ಇರಲಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ದಿನ.