ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 24-04-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 24-04-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಇಂದು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇರಲಿದೆ. ಬಂಧುಗಳ ಆಗಮನವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗೆ, ಸಿನಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಮಿತ್ರರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಸಂಧಿಸುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ರಾಜ ಸನ್ಮಾನಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಗೃಹನಿಮಿತ್ತ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ.