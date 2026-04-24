ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 24-04-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 24-04-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಬಹುದು. ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಸಜ್ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿರೋಧಗಳುಂಟಾಗಬಹುದು. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ, ಗೊಂದಲಗಳಿರುತ್ತವೆ. ವಾತ ರೋಗಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ನಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ದಾಯಾದಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಥಾಪ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನರ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡಗಳುಂಟಾಗಬಹುದು.