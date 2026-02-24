ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 24-02-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 24-02-2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಮಿತ್ರರ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಶುಭ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಮಾಗಮವಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಶುಭ ಫಲ. ವಾದಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಿರಿ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣ ಸುಖಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ, ತಂದೆ-ತಾಯಿ, ಗುರುವಿನಿಂದ ಸಹಕಾರ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಶುಭ ಸಮಯ. ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಿರಿ.