ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 24-02-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 24-02-2026 ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿಯ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಭೂ-ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಅಥವಾ ಪಿತೃಗಳ ಸಮಾನರಾದವರು, ದಾಯಾದಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಮಾಜಗಾತುಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಅನಗತ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ, ಖರ್ಚುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ದೈನಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಸೋದರರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಃಸ್ಥಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿದೆ.