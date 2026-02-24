ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 24-02-2026

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 24-02-2026 ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗಬೇಕರುವ ಸನ್ಮಾನಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕದಡಬಹುದು. ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ಹರಿವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ: ಸೋದರರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತರ್ಕ, ಮನಸ್ಥಾಪ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ. ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವವಿದೆ.