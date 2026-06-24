/ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 24-06-2026

Published: Jun 24, 2026, 10:45 AM|Updated: Jun 24, 2026, 10:45 AM
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 24-06-2026
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಏಕಾಗ್ರತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಬಂಧುಗಳ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭಪ್ರದವಾದ ದಿನ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ನೌಕಾಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಆಧಾರ ರಹಿತವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಚರ್ಮ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು. ಖರ್ಚಿನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವಿರಲಿ. ಆಂಜನೇಯನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ.